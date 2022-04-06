Зазначається, що вілла серйозно не постраждала. Розпочато розслідування.

В італійському місті Менаджо на озері Комо невідомі підпалили віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова.

За інформацією видання ANSA, на території вілли горіли покришки.

В італійських правоохоронців є записи з відеокамер. Згідно з попереднім розслідуванням, інцидент був умисним.

Пожежу помітили деякі перехожі, вони і попередили пожежників і карабінерів. Зазначається, що вілла серйозно не постраждала. Розпочато розслідування.

Також повідомляється, що стіни іншої вілли Соловйова на Комо, в місті П'янелло-дель-Ларіо, за декілька кілометрів на північ від Менаджо, були списані антивоєнними гаслами.

Обидва об'єкти були заарештовані урядом Італії в рамках антиросійських санкцій.

Нагадаємо, Володимир Соловйов - найзатятіший путінський шанувальник. Він не один раз генерував антиукраїнські фейки, відкрито закликав до війни проти України.

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