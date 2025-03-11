Путіну не можна довіряти, його треба стримувати, - фон дер Ляєн

Європа має зміцнити і прискорити оборонне виробництво, бо Росія перевершує усі крани Європи в оборонному виробництві.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, його треба стримувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала під час виступу в Європейському парламенті.

Президентка Єврокомісії наголосила, що необхідно зараз пожвавити європейський оборонний сектор, у першу чергу через ситуацію в Україні.

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"Існує нагальна потреба заповнити прогалини у військових постачаннях для України і забезпечити Україну надійними безпековими гарантіями", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що це стосується не лише України, а й усієї Європи та безпеки усього континенту.

"Путін неодноразово доводив знову і знову, що є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати. І ми знаємо, що воєнний комплекс Росії перевершує за виробництвом наш. Якщо ми поглянемо на військові витрати у реальному вираженні, Кремль витрачає більше, аніж уся Європа разом", - наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема, за її словами, виробництво в Європі досі перебуває на нижчих рівнях, а діапазон загроз з кожним днем стає дедалі більш ширшим за межами традиційних можливостей.

Вона звернула увагу, що в Європарламенті роками стверджували, що Європа має робити більше, і були абсолютно праві. Бо сьогодні, у цій більш небезпечній ері, Європа по-справжньому має активізуватися.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що це є метою плану "Переозброєння Європи", який вона презентувала лідерам країн-членів ЄС.

"Логіка дуже проста: ми хочемо використати кожен фінансовий важіль у нашій наявності, щоби зміцнити і прискорити наше оборонне виробництво. Завдяки плану "Переозброєння Європи" ми можемо мобілізувати до 800 мільярдів євро", - нагадала фон дер Ляєн.

Європа зміцнює оборону

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні фон дер Ляєн представила план "Переозброєння Європи", який є ініціативою, спрямованою на мобілізацію до 800 мільярдів євро на європейську безпеку.

Ця ініціатива націлена, у тому числі, на підтримку України.

Цей план дозволить країнам ЄС значно збільшити витрати на оборону відповідно до бюджетних правил, отримати доступ до 150 мільярдів євро кредитів для спільних оборонних проєктів, а також на підсилення підтримки України, залучити кошти ЄС для інвестування у сферу оборони і залучити приватний капітал для зміцнення оборонно-промислового комплексу.

Своєю чергою, голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали значне збільшення витрат на оборону та зміцнення європейської технологічної і промислової бази.

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