Чоловік після затримання напав на поліцейських.

П'яного українця зняли з автобуса в польському Вроцлаві. Чоловіка доставили до відділку, де він помер.

Про це повідомляє місцеве видання Gazeta Wyborcza

За даними видання, інцидент стався ще 30 липня. Правоохоронці натрапили на чоловіка, який неабияк випив, в автобусі, де він спав. Його доставили у Вроцлавський витверезник, але чоловік раптово напав на правоохоронців й вдарив одного кулаком в обличчя, а другого вкусив за палець.

У підсумку буйного чоловіка пристебнули ременями, але він раптово почав синіти та задихатися, після чого помер. Поліцейські з'ясували, що чоловік був громадянином України, а в його крові виявили 1,5 проміле алкоголю.

Читайте такожУ Польщі розбився автобус з дітьми (відео)Тіло українця відправили на судмедекспертизу, за результатами якої встановлять причину смерті. Крім того, у витверезнику Вроцлава проходить перевірка.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі трагічно помер 23-річний українець. Ігор Турецький кілька років працював у Катовіце. У його квартирі почалася пожежа, яку він намагався загасити, але безрезультатно. Він отримав важкі опіки, які призвели до смерті.

Відомо, що українець збирався одружитися зі своєю землячкою, яка також живе в Польщі.

Автор: Анастасія Горбачова