У нього в крові виявили майже 2 проміле алкоголю.

У Польщі п'яний українець, що гучно слухав музику вдома, напав на сусідів із саморобною зброєю.

Про це пише inPoland.

Інцидент трапився у місті Ґура-Кальварія (Мазовецьке воєводство). 36-річний мешканець багатоквартирного будинку гучно слухав музику вночі.

Коли сусіди прийшли до нього з проханням зробити тихіше, той почав погрожувати одному з них вбивством. В якийсь момент він схопив саморобний "спис" - з'єднані ножі.

Читайте такожУ Мадриді затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі-втікачаСусіди викликали поліцію.

Прибулі правоохоронці виявили, що чоловік п'яний - у нього в крові було майже 2 проміле алкоголю.

Українця помістили під варту, його очікує звинувачення у здійсненні погроз.

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Автор: Людмила Жерновська