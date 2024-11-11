Він зазначив, що мир має бути справедливим і тривалим.

Незалежного від того, якою угодою закінчиться війна в Україні, Росії доведеться відповісти за свої воєнні злочини та заплатити за спричинені руйнування.

З такою заявою виступив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Le Monde. Він став першим високопоставленим європейським лідером, який прибув до України після виборів у Сполучених Штатах Америки.

"Якщо мир має бути миром, а не просто припиненням вогню, він має бути справедливим і тривалим. Це попередження тим, хто каже, що ця війна повинна закінчитися, тому ми можемо закінчити її якомога швидше, незважаючи ні на що".

Боррель прибув до України

Про візит високого представника Євросоюзу до Києва стало відомо ще 9 листопада. Він залишає цю посаду, однако обіцяє, що допомога Україні залишиться серед головних пунктів європейського порядку денного.

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Вчора він прибув до селища Ягідне на Чернігівщині, яке перебувало під окупацією російських військ на початку повномасштабної війни. Вони утримували у підвалі площею менш ніж 200 квадратних метрів 368 людей.

За словами Борреля, наразі вже зареєстровано 140 тисяч випадків воєнних злочинів російської окупаційної армії.

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