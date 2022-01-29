Сергій Шойгу вирішив перенести маневри за межі виключної економічної зони країни.

Російська Федерація пішла на поступки рибалкам Ірландії. Військові навчання, заплановані на 3-8 лютого, перенесли в інший район.

Про це повідомляє прес-служба посольства РФ в Ірландії у Twitter.

Згідно з повідомленням, після жорстких заяв ірландських рибалок через військові навчання біля південного узбережжя країни у РФ погодилася перенести маневри за межі виключної економічної зони Ірландії.

У підтвердженні даного рішення посольство РФ опублікувало лист, в якому зазначено, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу вирішив перенести військові навчань в інший район.

Як раніше повідомляв УНІАН, головний виконавчий директор об'єднання рибалок півдня і заходу Ірландії Патрік Мерфі заявив про намір членів організації перешкодити військовим навчанням Російської Федерації. Рибалки виступають за збереження біорізноманіття.

В асоціації вказали, що двічі проводив розмови з посольством РФ в Дубліні. Російські дипломати запевнили, що Захід риболовецьких суден в зону навчань "нерозважливо". В асоціації обурені через те, що навчання зачіпають води Ірландії, де рибалки мають повне право рибалити.

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