Рибалки проти того, щоб маневри російських військових відбивалися на їхньому житті.

Головний виконавчий директор об'єднання рибалок півдня і заходу Ірландії Патрік Мерфі заявив про намір членів організації перешкодити військовим навчанням Російської Федерації. Рибалки виступають за збереження біорізноманіття.

Про це пише місцеве видання RTE

В асоціації вказали, що двічі проводив розмови з посольством РФ в Дубліні. Російські дипломати запевнили, що захід риболовецьких суден в зону навчань "нерозважливо".

У свою чергу Мерфі заявив, що рибалки не мають наміру направляти свої судна до кораблів російського флоту, але "ми дали їм зрозуміти, що продовжимо ловлю риби в тих місцях, де і завжди, а якщо це якось вплине на їх навчання - ми будемо вважати це мирним протестом".

Крім того, в асоціації обурені через те, що навчання зачіпають води Ірландії, де рибалки мають повне право рибалити.

"Уявіть, якби росіяни подали заявку, щоб постріляти з артилерії на території Ірландії на суші, як би це сприйняли? Для рибалок це те ж саме. Це наша територія, це наша "ферма", ми тут заробляємо. Чому хтось може прийти в наші води з такою метою, якщо це вплине на нашу діяльність і біорізноманіття?"- заявив Мерфі.

Читайте такожСША у письмовій відповіді Росії підтвердили, що двері НАТО для України відкритіПосол РФ Юрій Філатов вважає, що проблема навколо російських навчань "дуже перебільшена" і вони "не становлять ніякої загрози для Ірландії або кого-небудь ще".

Як повідомляв УНІАН, з кінця жовтня в західних ЗМІ почали з'являтися публікації про збільшення чисельності російських військ і техніки поблизу кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

26 жовтня під час прес-марафону "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про ймовірність ескалації військового конфлікту з боку Росії.

21 листопада керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

8 грудня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні додаткову військову допомогу в разі ескалації з боку Росії.

22 грудня Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходяться 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис.

Москва заперечує звинувачення в підготовці до нападу на Україну і вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Разом з тим США і ЄС пригрозили РФ серйозними санкціями у разі нового вторгнення в Україну. У свою чергу у Швеції заявили про підвищення рівня боєготовності країни у зв'язку з напруженням ситуації на кордоні України і Росії.

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