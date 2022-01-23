Тіло доправили на вимогу, адже для отримання коштів присутність чоловіка була обов’язковою.

В Ірландії двоє чоловіків прийшли до поштового відділення міста Карлоу з трупом 66-річного товариша. Таким способом вони намагалися отримати його тижневу пенсію.

Про це повідомляє Daily Star.

Інцидент трапився об 11.30 у п’ятницю. Спочатку до поштового відділення Хозі на Стейплстаун-роуд звернувся чоловік, щоб отримати тижневу пенсію за свого товариша. Однак працівник пояснив йому, що присутність отримувача обов'язкова.

Чоловік пішов, але повернувся через деякий час з двома товаришами, один з яких й був отримувачем коштів. Проте його стан занепокоїв працівників відділення. Чоловік "не тримався на ногах", тож його підперли об стіну.

Касирка пошти викликала поліцію та медиків. Останні констатували смерть чоловіка. Поліція наразі з'ясовує причини його смерті.

Читайте такожУ США чоловік 10 годин тримав у заручниках синагогу (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, раніше у США журналістку із Західної Вірджинії збив автомобіль під час прямої трансляції, однак дівчина не розгубилася і зрештою продовжила репортаж.

Вас також можуть зацікавити новини: