Gasum попереджає, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії.

Фінська газова компанія Gasum заявляє, що не буде платити за російський газ в рублях і не використовуватиме запропоновану "Газпромом" схему оплати за газ.

У своїй заяві компанія повідомила, що переговори щодо довгострокового газового контракту з "Газпромом" зараз є спірними, і тепер Gasum звернеться до арбітражу, пише CNN.

Фінська компанія зазначила, що веде переговори з "Газпромом" з минулого року, але в квітні росіяни надіслали листа, у якому вимагали проводити оплати в рублях.

Gasum заявив, що "не приймає вимогу "Газпром Експорту" про перехід на рублеві платежі і, отже, не здійснюватиме платежі в рублях або згідно з запропонованою "Газпром Експортом" схемою платежів".

Крім того, у компаній є значні суперечки й за іншими претензіями, поданими щодо контракту.

"Загалом, це те, з чим Gasum не може погодитися і вирішив передати суперечки щодо контракту до арбітражу. Справа буде розглянута в арбітражі", - зазначили в компанії.

Gasum попереджає, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії. Компанія заявила, що готується до цієї ситуації зі своїми клієнтами та урядом.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила поставки газу до Польщі та Болгарії.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Того ж дня у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

За новим механізмом, європейські компанії продовжуватимуть платити за імпорт газу на відкриті в "Газпромбанку" рахунки у євро або доларах. Російський банк, який досі не перебуває під санкціями ЄС, потім автоматично конвертуватиме ці кошти в рублі на другому рахунку, відкритому на ім'я компаній. Ця автоматична конвертація не залучатиме Центральний банк Росії, який перебуває під санкціями ЄС.

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