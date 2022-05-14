Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.

Fingrid, оператор національної енергосистеми Фінляндії, підтвердив, що в країну більше не надходить електроенергія з Росії.

Про це повідомляє Sky News.

Рейма Пайвінен, старший віце-президент Fingrid, сказала, що вони "впевнені, що серйозних проблем не виникне". Очікують, що Швеція надасть достатню потужність.

Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.

Про намір припинити подачу електроенергії до Фінляндії з 14 травня днем раніше повідомила RAO Nordic, "дочка" російської компанії Інтер РАО.

Офіційна причина - несплата з боку фінської компанії Nord Pool за поставлену електроенергію з 6 травня. Нібито це "сталося вперше за більш ніж 20 років".

У Fingrid заявили, що зможуть компенсувати втрату користуючись з імпорту зі Швеції або нарощування власних потужностей.

Примітно, що це сталося після того, як Фінляндія підтвердила, що буде подавати заявку на вступ до НАТО.

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністр Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка має бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, Країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: