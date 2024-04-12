Італієць у 70-х заснував бренд Roberto Cavalli, в який досі вдягається світ.

Ікона італійської моди Роберто Каваллі, який подарував світу іменний бренд Roberto Cavalli, помер у віці 83 років. Він важко хворів і ставало гірше, пише la Republica про обставини смерті відомого дизайнера.

За даними видання, Каваллі провів останні години життя у Флоренції поряд з коханою Сандрою. Шведська модель була його партнером в стосунках протягом останніх п'ятнадцяти років. Спадком для світу залишив шістьох дітей: наймолодшому з них, Джорджіо, трохи більше за рік, уточнює ЗМІ. Одним з перших смерть дизайнера підтвердив губернатор Тоскани Еудженіо Джані - сказав про Каваллі:

"Він був не тільки новатором і художником текстилю, а й символом творчості і майстерності, який сміливо змішував кольори нашої землі з міжнародними тенденціями".

Мер Флоренції Даріо Нарделла теж прокоментувала трагедію:

"Ми з глибоким сумом дізнаємося про смерть великого флорентійського дизайнера. Він залишив свій слід у сучасній мові італійської моди. Ми не забудемо його геніальність і його безумовну любов до Флоренції".

Слова співчуття висловила заступник міністра культури Італії Лючія Боргонзоні. Вона назвала Роберто Каваллі один з найяскравіших і найеклектичніших голосів італійської моди. "Неповторний дизайнер, чий талант і творчість за свою довгу кар'єру вивели нашу країну в центр світової сцени. Я висловлюю щирі співчуття його партнерці Сандрі та його родині", - сказала вона.

Міністр туризму Даніела Сантанче зі свого боку підкреслила, що саме Роберто Каваллі поширив світом таке поняття як "Made in Italy".

"Чао, Роберто... Твої творіння залишаться вічними й завжди дуже сучасними", - попрощалася чиновниця в соціальних мережах.

Що значив Роберто Каваллі для світу моди

Каваллі захопився модою у дуже молодому віці. Він народився у 1940 році у Флоренції (на той час ще в королівстві Італія) у родині інженера. Його батько загинув у період Другої світової війни від рук нацистів, коли Роберто було лише 4 роки. В дитинстві Роберто вважався не надто успішним учнем. Було таке, що його залишали вчитися на другий рік. Каваллі з труднощами складав екзамени. Здобувши середню освіту, він намагався вивчитися на адміністратора готелю, а також осягнути бухгалтерський облік. Однак спроби були невдалими, виявилося, Каваллі більше тяжів до тканини та моди. Можливо, цьому слід завдячувати його матері Марчеллі Россі, яка у 1950-х роках заснувала власне ательє з шиття одягу.

Каваллі вмовив її дати йому шанс і дозволити вчитися в Училищі мистецтв у Флоренції, спершу записавшись на курс з оформлення інтер'єрів зі спеціалізацією з тканин для меблів. Там він почав вивчати техніку ткацтва на ручному верстаті та різні види друку на тканині, робити перші творчі експерименти. Врешті у 1970 році Роберто Каваллі створив власний іменний бренд Roberto Cavalli, в який досі вдягається світ. Він займався своєю "дитиною" до 2015 року, доки не вийшов на пенсію, продавши бренд. У 2019 році його власником став бізнесмен з ОАЕ Хуссейн Саджвані.

Однак цьому передували десятки років революцій, які Каваллі дарував світові як дизайнер. Одна з таких - лінія жіночого та чоловічого одягу Just Cavalli, створена у 1988 році. Каваллі прославився тим, що запатентував процедуру нанесення малюнків на шкіряні вироби, одним з перших створивши колекцію одягу у клаптевій техніці. Також його бренд відомий використанням тваринних принтів: леопарда, зебри тощо.

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