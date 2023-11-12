Москва давно покладається саме на викрадення тих технологій, які не здатна виробляти самостійно.

Росія давно і свідомо покладається саме на контрабандні шляхи отримання західних мікрочіпів для своєї військової промисловості. Західні уряди мають значні труднощі із тим, аби перекрити усі ці давно існуючі ланцюжки контрабанди, пише Financial Times.

За словами Кріса Міллера, професора Школи Флетчера при Університеті Тафтса, через те, що мікрочіпи відносяться до технологій "подвійного призначення" і підлягають більш жорсткому експортному контролю, стратегія Москви давно полягала у банальній контрабанді готових виробів.

"Кілька десятиліть тому російський уряд ухвалив рішення покладатися на контрабандні технології для деяких із своїх найбільш чутливих оборонних застосувань, оскільки було б просто занадто дорого виробляти їх усередині країни, і було б неможливо уявити без них виробництво зброї. І тому вибір був зроблений – просто покладатися на найсучасніші комерційні можливості, контрабандою завезені в Росію", — каже Міллер.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну потреба в мікрочіпах стала ще більшою. Тож російська розвідка приділяє багато уваги саме питанням налагодження контрабандних поставок електроніки.

Зараз осередки цієї контрабандної мережі є в Ірландії, Франції, Дубаї, Німеччині, Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Греції та Сербії. Деякі з них існують ще з 1990-х років. Коли у росіян виникають сумніви щодо безпечності одного маршруту контрабанди, вони переходять на інший.

"Росіяни розуміють експортний контроль і правила — вони знають, що законно, вони знають, що незаконно. Вони дуже добре вміють використовувати дистриб’юторські мережі для створення підставних компаній", — каже Томас Крюгер, колишній директор зі стратегічної торгівлі та нерозповсюдження в Раді національної безпеки США.

Експерти наголошують, що за великим рахунком Москва покладається на контрабанду та крадіжки технологій ще від часів Сталіна. Наприклад, перша радянська ядерна бомба була створена завдяки даним, здобутим радянською розвідкою.

Пізніше, коли Радянський Союз дійшов висновку, що не має шансів наздогнати західне виробництво мікрочіпів, сотні офіцерів розвідки були відряджені по всьому світу, аби шукаючи способи викрасти запчастини та технології для радянської промисловості.

Росія продовжує нарощувати виробництво зброї попри санкції

Як писав УНІАН, росіяни почали застосовувати нову версію безпілотника "Ланцет", і тепер від його атак не захистять протикумулятивні решітки та антидронові сітки. Тепер він спрацьовує, не долетівши до броні, як це було раніше.

При цьому аналітики констатують, що росіяни віддають пріоритет виробництву саме дронів, а не ракет. Зараз Росія впералася у "стелю" щодо обсягів виробництва деяких ракет. Натомість будуються з нуля цілі заводи, що вироблятимуть саме безпілотні літальні апарати.

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