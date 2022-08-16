Пропаганда Кремля, як він пояснив, керує настроями та поглядами росіян.

Кремль для збереження влади у Росії зможе пояснити повернення Криму Україні.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав політолог Максим Розумний.

"З одного боку, Крим - це дуже важливо для Путіна. Він на приєднанні Криму побудував свою нову легітимність. Після президентських виборів 2018 року ця легітимність дуже пов'язана з Кримом. Відмовлятися від цього і жертвувати цим Путін не хоче", - пояснив він.

За словами політолога, це все має лише інструментальне і тимчасове значення. Розумний додав, що пропаганда вирішить проблему патріотичних настроїв росіян щодо Криму.

"Якщо буде потрібно для збереження влади, то російське телебачення розповість, що "не дуже й хотілось" мати Крим, є вищі інтереси. Коли мене питають, чи не буде Путін заручником патріотичних настроїв імперського реваншизму російського суспільства, я відповідаю, що ці речі чітко і безумовно керуються. Диригент перебуває в Кремлі", - заявив політолог.

Він зазначив, що змінити точку зору і думку на протилежну буде не дуже важко.

"Тим паче, що є зараз одна мовчазна більшість - вона критично і скептично ставиться до нападу на Україну і навіть до історії з Кримом. У іншому випадку, буде інша мовчазна більшість на патріотичних позиціях, але буде терпіти і вважати, що треба як вождь сказав. Не кажучи вже про перспективу зміни режиму, коли хтось інший на противагу Путіну буде зобов’язаний все повернути на 180 градусів", - підсумував Розумний.

Нагадаємо, РФ захопила український Крим навесні 2014 року, а рано вранці 24 лютого 2022-го здійснила повномасштабне вторгнення в Україну і назвала його "спецоперацією".

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