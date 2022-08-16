Колію загарбники використовували у стратегічних цілях.

Ранкові вибухи у Криму не лише пошкодилиелектричну підстанцію та знищило великий склад боєприпасів РФ, а й пошкодили залізницю в Джанкойському районі. Її окупанти використовували для перевезення техніки та боєприпасів на материкову частину України.

Про це пише пропагандистський ТАСС з посиланням на окупаційну владу.

"Залізниця у Джанкойському районі Криму пошкоджена через вибух на складі боєприпасів, повідомили екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут поїздів, що прямують до Криму з материкової частини Росії, буде змінено через цей інцидент.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко заявив, що залізничного сполучення між материковою Україною та Кримом від сьогодні немає.

"Всі потяги, що йдуть з окупованого півдня України до окупованого Криму призупинені після удару по Джанкой. Залізничного сполучення більше немає. Нагадаю, що через Джанкой перевозили боєкомплекти, амуніцію, техніку та персонал", - заявив нардеп.

Вибухи у Криму: головне

Вибухи у Криму пролунали рано вранці 16 серпня. Окупаційна влада спочатку переконувала, що сталася пожежа на електричній підстанції. Деталей не повідомлялося.

Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що горить російська військова частина у селищі Qalay (Азовське) Джанкойського району у тимчасово окупованому Криму.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що знищено склад з російськими боєприпасами.

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