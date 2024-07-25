Незаконний потік технологій у Росію йде через цю гонконгську адресу, - NYT

З моменту початку війни в Україні в Росію надійшло чипів на суму близько 4 мільярдів доларів через більш ніж 6000 компаній.

У непримітному офісі на сьомому поверсі за адресою 135 Bonham Strand у фінансовому районі Гонконгу працюють щонайменше чотири компанії з тіньовою місією - вони сприяють незаконному продажу західних технологій до Росії.

За даними The New York Times, компанії, розташовані за цією адресою, придбали мільйони чипів і датчиків для російських військово-технологічних компаній, багато з яких потрапили під санкції американського уряду.

Компанії мають такі назви, як Olax Finance і Rikkon Holding. Їхній офіс із вицвілим номером 704 на дверях, схоже, не зайнятий.

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Однак ці компанії - найважливіша ланка в ланцюзі, що з'єднує американські дослідницькі лабораторії з китайськими заводами, російськими виробниками зброї та полями боїв в Україні, і знак того, що уряд США і технологічні гіганти не можуть контролювати, куди йдуть їхні технології.

З моменту початку війни в Україні в Росію надійшло чипів на суму близько 4 мільярдів доларів через більш ніж 6000 компаній, включно з тими, що розташовані за адресою Bonham Strand, 135. Про це свідчить аналіз, проведений NYT на основі даних російської митниці, корпоративних записів, реєстрацій доменів і даних про санкції. Під час аналізу було вивчено близько 800 000 постачань заборонених електронних товарів до Росії із середини 2021 року.

Незважаючи на те, що Захід прагнув перекрити доступ до напівпровідників за допомогою торговельних обмежень, Росія створила настільки надійний паралельний ланцюжок постачань, що за останні три місяці 2023 року імпортувала майже таку саму кількість критично важливих чипів, що й за той самий період у 2021 році.

Здатність Володимира Путіна обходити західні торговельні обмеження стала однією з невдач очолюваної США відповіді на дії Москви в Україні.

Імпорт технологій у Росію починається з того, що американські виробники мікросхем продають свою продукцію міжнародним дистриб'юторам. Відповідно до закону, виробники мікросхем не зобов'язані відстежувати, куди потрапляють їхні товари. Потім Росія звертається до міжнародних дистриб'юторів, які, згідно з аналізом NYT, перебувають у Гонконзі, Китаї, Туреччині, Індії, Сербії та Сінгапурі, щоб підтримувати стабільні поставки технологій.

Деякі з компаній-посередників є частиною давніх мереж офшорних фірм, що належать російським бізнесменам. Згідно з аналізом NYT, чотири підставні компанії на вулиці Bonham Strand, 135, належать олігархам, пов'язаним із російською військово-промисловою базою.

Швидкість, з якою підставні компанії почали діяти, приголомшила західні регулюючі органи. Щойно обчислюється один постачальник, на його місці з'являються нові, іноді з тим самим власником. Деякі з цих компаній працюють на задньому дворі США, зокрема одна пов'язана з Росією фірма, яку, вочевидь, мимоволі, очолює латвійсько-канадський пенсіонер, який живе у двоповерховому будинку в передмісті Торонто.

Важливу роль відіграє Китай. Будучи провідним світовим збирачем електроніки, він імпортує величезну кількість західних компонентів і перетворює їх на побутову електроніку. Китайські фірми можуть легко спрямувати ці поставки в Росію, кажуть експерти.

8 липня російська ракета влучила в дитячу лікарню в Києві. Крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101 була начинена електронікою американських виробників чипів.

Одним із важливих елементів був чип Field Programmable Gate Array, або F. P. G. A., вироблений такими американськими компаніями, як Advanced Micro Devices і Intel. Цей чіп використовується в пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений до продажу в Росію.

З початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів, згідно з даними російської митниці. Ці поставки - лише одна зі складових зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції і зберегти поставки критично важливих технологій.

Китай став домінуючим постачальником мікросхем до Росії. За даними Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходить 29% усіх напівпровідників. Чіпи F.P.G.A. у величезних кількостях надходять до китайських виробників, які встановлюють їх у продукти, що продаються по всьому світу.

У 2008 році російський бізнесмен Олексій Чиченев отримав контроль над компанією Saril Overseas, розташованою в Гонконзі. Це була одна зі структур у зростаючому портфелі підставних компаній за адресою Bonham Strand, 135, очолюваних Чиченєвим, російським емігрантом у Гонконзі, і його партнером Михайлом Виноградовим.

Протягом наступного десятиліття пара почала керувати майже дюжиною підставних компаній з такими назвами, як Syssoft і Toren Limited, які займалися міжнародним девелопментом і торгівлею нерухомістю, згідно з пресрелізами і веб-сайтами компаній.

Згідно з публічними даними, дві компанії в будинку 135 по вулиці Bonham Strand, Rikkon і Midicon, належали окремо Андрію Козіцину та Ігорю Кудряшкіну, пов'язаним з Уральською гірничо-металургійною компанією. За даними Міністерства фінансів і загальнодоступними документами, УГМК пов'язана з Путіним, виробництвом зброї та російською організованою злочинністю.

У 2014 році, після приєднання Криму, Козіцин і Кудряшкін передали права власності на Rikkon і Midicon Чиченєву і Виноградову. До 2022 року Чиченев і Виноградов контролювали щонайменше 11 компаній за адресою Bonham Strand, 135, згідно з корпоративним реєстром Гонконгу.

Після лютого 2022 року більше експортерів, з числа зареєстрованих за цією адресою, почали постачати продукцію розширеній мережі російських імпортерів, незважаючи на торговельні обмеження.

Як Китай допомагає РФ - деталі

Китайські компанії експортували високоточні деталі, що використовуються в російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції, свідчать документи, отримані Nikkei Asia.

Китай наполягає, що не надає збройної підтримки російським військовим діям в Україні, але документи вказують на те, що китайські компанії можуть свідомо сприяти постачанню зброї в Росію.

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