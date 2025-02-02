Міністерство юстиції США заблокувало 2 мільярди доларів російських коштів на рахунках у JPMorgan.

У 2022 році після вторгнення в Україну Росія спробувала провернути операцію з обходу фінансових санкцій США, створивши "офшорний резерв", використовуючи будівництво АЕС у Туреччині. Подробиці цієї схеми розкриває The Wall Street Journal.

Так, Росія і Туреччина домовилися, що російський Газпромбанк надасть кредит у розмірі близько 9 мільярдів доларів на атомну електростанцію в Туреччині, яку будує Росатом. При цьому Банк Росії мав таємно фінансувати кредит.

Як зазначає видання, для Туреччини стимулом було поповнити пропозицію доларів у своїй фінансовій системі. Москва прагнула створити офшорний доларовий резерв для фінансування російських інтересів поза увагою Америки.

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"Згідно з планом Москви, атомна станція могла б передавати долари російським фірмам, у яких також були рахунки в найбільшому банку Туреччини, державному банку Ziraat. Це усунуло б необхідність вводити і виводити гроші зі США, що могло бути виявлено", - пише WSJ.

Спочатку план спрацював. Влітку 2022 року Газпромбанк відправив 3 мільярди доларів через американський Citigroup на депозити атомної електростанції в Ziraat. Трохи більше 2 мільярдів доларів пройшло через JPMorgan.

Однак, як пише WSJ, у Міністерстві юстиції США виявили, що Росія і Туреччина використовували ядерний проєкт, щоб обійти фінансові санкції США, зупинили перекази, і наступні 2 мільярди доларів російських коштів виявилися заблокованими на рахунках у JPMorgan.

У 2024 році прокурори США планували конфіскувати ці гроші на тій підставі, що це були доходи від ухилення від санкцій, відмивання грошей і банківського шахрайства. Однак, за даними обізнаних джерел, ці дії заблоковані на останньому етапі адміністрацією Байдена, тому що Білий дім хотів уникнути гніву Туреччини.

Урядовці побоювалися, що це може підірвати співпрацю з урядом Ердогана з усіх питань, від обміну полоненими та роботи по боротьбі з тероризмом до зусиль зі стабілізації Сирії та припинення війни в секторі Гази. Однак, за даними деяких джерел, Міністерство юстиції також підозрювало, що один із головних помічників Ердогана, директор розвідки Ібрагім Калін, був причетний до платежів у 2022 році.

"Гра в кішки-мишки показує обмеженість санкцій як інструменту економічної війни та компроміси, з якими стикаються США, намагаючись захистити фінансову систему від передбачуваних зловживань, водночас маніпулюючи делікатними дипломатичними відносинами", - наголошується в статті.

Санкції проти Росії

Раніше економіст Крістоф Рюль заявив, що Дональду Трампу варто заручитися підтримкою ОПЕК, щоб вплинути на російського диктатора Володимира Путіна. Він може пообіцяти посилити нафтові санкції проти Росії до такої міри, щоб їхній вплив став більш гострим. За словами економіста, вони можуть торкнутися не тільки виробників, а й нафтопереробників, портів, страховиків і тіньового флоту.

Крім того, Трамп може чинити сильніший політичний тиск на Китай, Індію і Туреччину, щоб вони підтримали дотримання санкцій проти РФ, упевнений Рюль. Наслідки для експортних доходів Москви в такому разі виявляться катастрофічними.

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