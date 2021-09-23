Парламентаріям заборонили залишати готель, окрім як для поїздки на засідання ПАРЄ.

Щепленим від коронавірусу вакциною "Супутник V" делегатам Росії на Парламентській асамблеї Ради Європи, сесія якої відкривається 27 вересня, заборонили залишати готель, окрім як для поїздки на засідання ПАРЄ.

Про це пропагандистським ЗМІ РФ розповів член делегації, сенатор Володимир Круглий.

"Нашій делегації прийшов припис ... ви можете переміщатися тільки з готелю до будівлі Парламентської асамблеї", - сказав Круглий.

Відповідне розпорядження надійшло, оскільки Росія знаходиться в "червоній" епідеміологічній зоні Євросоюзу, а вакцина "Супутник V" в ЄС не визнається.

Читайте такожПАРЄ засудила Росію за переслідування кримських татар і порушення прав людини в КримуВодночас щодо членів делегацій інших країн, зокрема Туреччини, яка теж знаходиться в "червоній" зоні, але представників якої прищепили препаратом Pfizer, обмеження не торкнулися.

У березні 2021 року розробники "Супутника V" подали в Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) заявку на схвалення вакцини в ЄС, але результатів перевірки поки що не надходило.

Однак як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров'я відклала схвалення "Супутника V", заявивши про невідповідність техніки виробництва вакцини.

Автор: Станіслав Кожемякін