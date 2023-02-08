Під час зустрічі король сказав українському президенту, що радий вітати його в Букінгемському палаці.

У середу, 8 лютого 2023 року, президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у Великій Британії. Там він також зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

Як пише Sky News, король сказав українському президенту, що радий вітати його в Букінгемському палаці. На це Зеленський відповів, що для нього "велика честь бути тут".

"Дякую, що знайшли для мене час", – заявив він.

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"Ми всі так довго хвилювалися за вас і думали про вашу країну", – додав британський король, на що Зеленський йому подякував.

За даними видання, після цього Чарльз ІІІ зазначив, що він чув про виступ українського президента перед обома палатами парламенту перед зустріччю. Зеленський додав, що парламент був "великою підтримкою".

"Я дуже радий", – відповів на це британський король.

Візит Зеленського до Великої Британії

У середу, 8 лютого 2023 року, президент України Володимир Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії. Він приземлився у британському аеропорту Станстед, куди прибув на літаку Королівських Військово-повітряних сил. Президента зустрів прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Також Зеленський звернувся до британського парламенту, викликавши шквал оплесків. Український президент подякував депутатам за їхню "хоробрість". В оптимістичному тоні він уточнив, що в минулих війнах "зло програло" і що він знає, що "свобода переможе".

Водночасо очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пов'язує візит Володимира Зеленського до Великої Британії з наміром президента України посилити військовий потенціал держави. Він наголосив, що для України та її Сил оборони "сьогодні буде дуже корисний день".

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