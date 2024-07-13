Саміт мав на меті продемонструвати єдність НАТО, проте успіх заходу висів на волосині.

Під час саміту НАТО, який відбувся днями у Вашингтоні, ставки на зміцнення зв'язків Америки з європейськими союзниками і майбутній напрямок розвитку цього трансатлантичного альянсу були як ніколи високими. І чимало уваги на ньому приділили Україні.

Як пише The Hill, саміт мав на меті продемонструвати єдність НАТО. Проте успіх заходу висів на волосині, і залежав від того, чи знайдуть союзники спільну мову щодо конфліктів в Україні та Газі. Цьогорічний саміт був нетиповим – за звичайних обставин він був би святом, але глобальна ситуація у сфері безпеки кинула на нього тінь.

"Вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, залишається предметом занепокоєння. Цей конфлікт, найбільший в Європі з часу заснування НАТО в 1949 році, вимагає від Альянсу безроздільної уваги і стратегічної відповіді. Ситуація продовжує ускладнюватись політичними потрясіннями, що тривають в ключових країнах НАТО, і це ще більше посилює невизначеність. Нещодавній вступ Кіра Стармера на посаду прем'єр-міністра Великої Британії і зростання підтримки ультраправих у Франції підкреслюють мінливу політичну динаміку. Ще більше ускладнило ситуацію політичне майбутнє президента Байдена, яке внесло невизначеність у саміт. Члени Альянсу уважно стежили за його життєздатністю на фоні колишнього президента Дональда Трампа, чия антинатовська риторика продовжує викликати занепокоєння", – йдеться у матерілаі. Відео дня

Одним із джерел розбіжностей, схоже, стала пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона створити європейську коаліцію військових інструкторів в Україні.

"Прийняття України до НАТО не було в центрі уваги Вашингтонського саміту. І США, і Європа обережно ставляться до прямого залучення НАТО до захисту України, оскільки мандат Альянсу з колективної безпеки вимагає об'єднаної військової відповіді на будь-який напад на країну-члена. Незважаючи на тиск з боку Франції, Польщі та країн Балтії щодо офіційного запрошення Києва, США залишаються в опозиції", – пояснює видання.

Нещодавно було підписано безпекову угоду між США та Україною, розраховану на 10 років. Вона, здається, є важливим фактором у рішенні відкласти повноправне членство України в НАТО. Ця угода спрямована на посилення військового потенціалу України без надання їй повного захисту з боку НАТО.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово визнавав, що Україна не вступить до НАТО, перебуваючи у стані війни. Однак він стверджує, що НАТО все ж може надіслати запрошення, відклавши активацію членства до завершення конфлікту. Це символізувало б прихильність Альянсу без негайних наслідків у вигляді членства. На думку Зеленського, такий підхід може збалансувати солідарність НАТО з практичними реаліями триваючого конфлікту, пропонуючи символічні зобов'язання, на які Україна справедливо заслуговує.

"Конфлікт між Росією та Україною триває вже третій рік і не має чіткого вирішення. Володимир Путін, схоже, вичікує, сподіваючись на перемогу Трампа на майбутніх президентських виборах у США, що може означати визнання Сполученими Штатами анексії Росією української території. Навіть якщо Байден переможе, повне звільнення територій України видається дедалі менш імовірним. Проте без допомоги НАТО ситуація в Україні була б набагато гіршою. На цьому саміті був досягнутий лише поступовий прогрес у питанні членства України в НАТО. Ці заходи, хоча і не є повноправним членством, є позитивними кроками вперед. Підтримка НАТО має вирішальне значення для України", – пише автор матеріалу.

Хоча Зеленський не очікує негайного членства, він продовжує домагатися суттєвих зобов'язань щодо фінансової та військової підтримки. Ці ініціативи знаменують позитивні кроки на шляху до майбутнього України в НАТО, хоча і з обережним оптимізмом.

Саміт НАТО: важливі новини

З 9 по 11 липня 2024 року у Вашингтоні проходив саміт НАТО. На ньому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Підписантами стали понад 20 країн.

Водночас у тексті підсумкової декларації саміту НАТО, погодженому ще 10 липня, наголошувалося союзники по Альянсу візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну на шляху в НАТО. Зокрема, ішлося про те, що НАТО "буде в змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

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