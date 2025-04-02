Обмеження застосовані щодо осіб, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України.

США ввели нові санкції проти Росії. До списку потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж, повідомляє Мінфін США.

У США причиною введення цих санкцій назвали протидію тероризму. До санкційного списку потрапили особи, які пов'язані з крадіжкою зерна з окупованих територій України та його постачанням до Ємену.

Під санкції США потрапили:

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Юрій Бєляков;

В'ячеслав Віданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ТОВ "Едісон";

ТОВ "Колібрі Груп";

ТОВ "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

AM Theseus (балкер під прапором РФ).

Зокрема, США запровадили санкції проти осіб, які пов'язані з іранським фінансистом, а також очільником мережі підставних компаній і суден Саїдом аль-Джамалем. Також під обмеження потрапили уродженці Афганістану Ушанг і Сохраб Гайрат, які мають громадянство РФ. Саме вони є засновниками ТОВ "Скай Фрейм" і ТОВ "Колібрі Груп".

Крім того, у Мінфіні США нагадали і про Карину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка потрапила до санкційного списку в березні 2022 року.

Санкції проти РФ - важливі новини

Нагадаємо, що в Німеччині тривають дискусії навколо запроваджених проти Росії санкцій. Проте заступник спікера уряду Крістіан Гоффманн виступив на захист європейських санкцій, назвавши їх виправданими, розумними та ефективними.

Також виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц відкинув імовірність будь-якого послаблення санкцій проти Росії. Він заявив, що санкції проти РФ не скасують, поки не буде досягнуто миру.

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