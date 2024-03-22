В ЄС схвалили рішення використати доходи від російських заморожених активів, аби допомогти Україні у закупівлі зброї.

В Євросоюзі не бояться Російської Федерації у зв'язку з використанням доходів від її заморожених активів для підтримки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сказали на спільній пресконференції після зустрічі лідерів країн-членів ЄС.

За словами Мішеля, на зустрічі лідерів ЄС було підтверджено рішучість посилити військову підтримку для України, і зокрема, схвалено рішення використати доходи від російських заморожених активів, аби допомогти Україні у закупівлі зброї.

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"І ми не залякані Росією. Ми абсолютно на стороні України", - сказав Мішель.

Президент Євроради уточнив, що рішення про підтримку України, про протидію Росії і запровадження санкцій ухвалюються саме тому, що в ЄС не залякані Росією.

"І це справедливо. Доходи від цих заморожених активів будуть використані для України, бо вона є жертвою агресивної війни, розпочатої Росією", - наголосив Мішель.

Своєю чергою, фон дер Ляєн підкреслила, що в ЄС переконані, що це правильний шлях.

"Росія повинна заплатити за те, що вона робить в Україні. І це повністю узгоджується з підходом наших партнерів з "Великої сімки". Саме тому ми схвалили це (рішення)", - сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що до яких би дій не вдавалася Росія, це не має впливати на рішення, які ухвалюють в ЄС.

На дводенному засіданні Європейської Ради, яке відбулося 21-22 березня, лідери ЄС розглянули прогрес щодо наступних конкретних кроків з метою спрямування надприбутків від знерухомлених російських активів на користь України, у тому числі можливість фінансування військової підтримки.

У цьому зв'язку, лідери Євросоюзу запропонували Раді ЄС продовжити роботу над останніми пропозиціями віце-президента Єврокомісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Пішення ЄС щодо України

20 березня Боррель представив країнам-членам Євросоюзу пропозицію про спрямування надприбутків зі знерухомлених активів Російської Федерації на закупівлю зброї для України. Зокрема, 90% будуть розподілені через Європейський фонд миру і 10% через бюджет ЄС.

Боррель заявив, що надприбутки із знерухомлених активів Російської Федерації становитимуть близько 3 млрд євро на рік.