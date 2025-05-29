У Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ, і його треба виносити на голосування, вважає автор.

Поки Росія тероризує Україну дронами і ракетами, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп починає розуміти, що дописів із закликами "Володимире, зупинися" недостатньо для того, щоб примусити РФ до припинення вогню і тим паче до серйозних переговорів. Та хоча американський лідер вже казав про можливість запровадження санкцій проти Москви, жодного кроку в цьому напрямку він досі не зробив.

Про це в матеріалі для Bloomberg пише колумніст Джеймс Гібні. Він також нагадав, що раніше міністр фінансів США Скот Бессент навіть блокував схвалення країнами G7 зусиль Європи щодо зниження стелі цін на російську нафту.

"Без подальшої підтримки США шанси України вийти з цієї війни життєздатною суверенною державою є дуже низькими. Путін має всі підстави для посилення свого наступу. Навіть маючи найкращі наміри, Європа не в змозі надати Україні необхідну зброю, щоб вона могла продовжувати боротьбу. І якими б похвальними не були жорсткіші санкції європейців без участі США, для Путіна вони є порожнім звуком. Конгрес повинен втрутитися", – наголошує автор.

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Гібні зазначив, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про санкції проти РФ, одним з авторів якого є республіканець Ліндсі Грем. Він передбачає, зокрема, 500% мита на імпорт товарів з тих країн, що продовжують купувати в Росії нафту, газ, уран та інші продукти. Крім того, цей документ пропонує запровадити заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. На думку автора, Сенат має винести цей законопроєкт на голосування та працювати з Палатою представників, аби зрештою він опинився на столі Трампа.

Протягом останніх років американські законодавці втратили свій вплив на зовнішню політику. Хоча вони все ще можуть відновити його, підштовхнувши Трампа до підтримки України.

Зараз відсоток американців, які хочуть, щоб США робили більше для України, досяг нового максимуму (46%). Такі дані випливають з останнього опитування Gallup. Водночас відсоток тих, хто вважає, що США роблять занадто багато, знизився до 30%. Поки питання про те, чи достатньо такої громадської підтримки для того, щоб американські законодавці натиснули на Трампа, поставивши свій законопроект на голосування, залишається відкритим.

"Але, можливо, Грем надихнеться прикладом сенатора Джона Маккейна, свого соратника до Трампа, героя В'єтнамської війни і колишнього військовополоненого, який, як відомо, пішов наперекір своїй партії і президенту Джорджу Бушу-молодшому, виступивши проти застосування тортур американськими слідчими. Безумовно, допомога зусиллям, спрямованим на те, щоб зупинити войовничу, озброєну ядерною зброєю автократію від вторгнення і спустошення сусіда, який прагне жити в мирі і свободі, є не менш важливим питанням моральної чистоти", – констатував Джеймс Гібні.

Санкції проти Росії

Нещодавно Європейський Союз схвалив 17-й пакет санкційних обмежень проти Росії. Вони торкнулися в тому числі російського тіньового флоту, який країна-агресорка використовує для експорту нафтопродуктів. Вже ведеться робота над наступним пакетом санкцій.

Сполучені Штати ж з новими обмеженнями не квапляться, аргументуючи це тим, що санкції можуть негативно вплинути на переговори щодо завершення війни.

Süddeutsche Zeitung днями писало, що співпраця Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю розвалилася. Зазначалося, що втратила динаміку з цього питання і співпраця країн "Великої сімки".

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