Санкції можуть ввести вже в липні.

США вже в липні можуть ввести санкції щодо Киргизстану за допомогу Росії в обході санкційних обмежень, повідомляє The Washington Post.

Відзначається, що Москва, позбавлена можливості закуповувати військові товари у західних країн, все частіше звертається за допомогою до колишніх радянських держав Центральної Азії. Представники адміністрації Байдена кажуть, що їх особливо турбує роль Киргизстану, підприємства якого стали каналом для західних і азіатських товарів, які Росія не може законно отримати де-небудь ще.

Звіти показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії збільшився у 2022 році на 250 відсотків порівняно з попереднім роком. Відносно деяких предметів, таких як оптичні приціли, раніше не було даних про те, що Киргизстан коли-небудь експортував такі товари в Росію.

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"За словами двох американських чиновників, після декількох місяців безплідних візитів до столиці Киргизстану ряду американських і європейських дипломатів адміністрація Байдена готує нові економічні заходи, щоб змусити країну припинити торгівлю з РФ. Санкційні заходи можуть бути прийняті вже на цьому тижні", - йдеться в повідомленні..

Дипломати не вказали, які саме санкції можуть бути застосовані, але відзначили, що раніше в подібних випадках застосовувалися санкційні обмеження або внесення в "чорний список" компаній, обвинувачених у порушеннях.

Посольство Киргизстану у Вашингтоні в коментарі заявило, що керівництво країни прихильне дотриманню міжнародних норм і боротьбі з контрабандою та іншою незаконною торгівлею. При цьому посольство заявило, що критики не врахували "реальний економічний контекст".

"Киргизстан і Росія є членами Євразійського економічного союзу, і в цілому Росія є одним з наших основних торгових партнерів", - йдеться в повідомленні. - "Більше мільйона наших громадян працюють в Росії".

Дипломати США також визнають геополітичні та економічні труднощі Киргизстану, хоча підкреслюють, що деякі з сусідів країни, схоже, докладають більш щирих зусиль для забезпечення дотримання санкцій, навіть незважаючи на величезний тиск з боку Москви.

Санкції Заходу проти Росії

США намагаються закрити для Росії шляхи обходу санкцій через треті країни.

Зокрема, в травні США додали 71 компанію в "чорний список".у зв'язку з їх підтримкою країни-агресора. Тоді в "чорний список" увійшли 69 російських організацій і по одній з Вірменії та Киргизстану.

Старання західних союзників приносять свої плоди. Так, останнім часом банки Вірменії, Казахстану і Гонконгу почали блокувати оплату від російських компаній за процесори, мікросхеми та іншу електроніку, що поставляється по паралельному імпорту.

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