США додали 71 компанію до "чорний список" у зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії.

У зв'язку з розширенням санкцій G7 щодо Росії, США додали 71 компанію до "чорного списку". Рішення було ухвалено у зв'язку з підтримкою даними компаніями агресора.

Як повідомляє Reuters, до "чорного списку" увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану. Міністерство торгівлі США одночасно повідомило про посилення експортного контролю і поширення його на нафтові та газові проекти в Росії і Білорусії, а також на підприємства, що ремонтують літаки та випускають запчастини до них, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри в Росії.

Повідомляється, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони покликані підірвати промислову базу Росії і її здатність вести війну проти України.

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Санкції США проти агресора

24 лютого 2023 року США розширили санкції проти Росії. До санкційного списку потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи РФ. Під обмеження, потрапили металургійний та гірничодобувний сектори російської економіки.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще понад 10 фінансових установ РФ, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів. До санкційного списку також були включені інвестиційні компанії та організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.

19 травня 2023 року повідомлялося про те, що США в рамках нового антиросійського санкційного пакету введуть обмеження для 300 компаній, суден і літаків. Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників агресора, крім того, в "чорний список" внесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

G7 і заборона експорту з Росії

25 квітня 2023 року голи стало відомо про те, що в G7 чинять опір плану США заборонити весь експорт товарів в Росію. ЄС та Японія виступили проти. В Японії і ЄС вважають реалізацію такої заборони нездійсненною.

19 травня 2023 року Bloomberg повідомляв про те, країни Великої сімки (G7) відмовилися вводити повну заборону на експорт в Росію, ухваливши в якості альтернативи рішення щодо розширення вже існуючих обмежень на поставки.

19 травня 2023 року в G7 домовилися посилити обмеження для РФ. У "Великій сімці" заявили, що "обмежать доступ Росії до своїх економік" та розширять свої дії для забезпечення обмеження експорту всіх товарів, критично важливих для підтримки агресивної війни Росії. Йдеться про експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які Росія використовує для відновлення своєї військової машини.

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