Європейський суд задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського про виключення його із санкційних списків ЄС, пише Reuters.
Як пише видання, Пумпянського вперше внесли до списку в березні 2022 року, коли він був головою ради директорів світового виробника сталевих труб ТМК і президентом і членом ради директорів російського інвестиційного банку "Сінара".
Стверджувалося, що "обидві компанії підтримують і отримують вигоду від співпраці з владою Російської Федерації та державними підприємствами, включно з "РЖД", "Газпромом" і "Роснефтью", які приносять Москві значні доходи.
Однак тепер у своєму рішенні суд заявив, що Рада ЄС не змогла обґрунтувати значущість Пумпянського в Росії після того, як він залишив дві свої ключові посади.
"(Пумпянський) стверджує, що, оскільки він продав свої акції ТМК і Групи Сінара в березні 2022 року, він наразі є всього лише приватною особою і більше не бере участі в будь-якій підприємницькій діяльності в Росії або за кордоном, унаслідок чого його не можна класифікувати як "провідного підприємця" згідно із зазначеним критерієм", - ідеться в рішенні суду.
Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано оплатити витрати, понесені бізнесменом. Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, виключеної з чорного списку ЄС.
Дмитро Пумпянський - що відомо
Пумпянський - власник і голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником "Газпрому". Він зазнав санкцій з боку Великої Британії, ЄС і США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Велика Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюють у 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.
У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти санкції з олігарха, заявивши, що хоча Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду РФ.