Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано оплатити витрати, понесені бізнесменом.

Європейський суд задовольнив позов російського мільярдера Дмитра Пумпянського про виключення його із санкційних списків ЄС, пише Reuters.

Як пише видання, Пумпянського вперше внесли до списку в березні 2022 року, коли він був головою ради директорів світового виробника сталевих труб ТМК і президентом і членом ради директорів російського інвестиційного банку "Сінара".

Стверджувалося, що "обидві компанії підтримують і отримують вигоду від співпраці з владою Російської Федерації та державними підприємствами, включно з "РЖД", "Газпромом" і "Роснефтью", які приносять Москві значні доходи.

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Однак тепер у своєму рішенні суд заявив, що Рада ЄС не змогла обґрунтувати значущість Пумпянського в Росії після того, як він залишив дві свої ключові посади.

"(Пумпянський) стверджує, що, оскільки він продав свої акції ТМК і Групи Сінара в березні 2022 року, він наразі є всього лише приватною особою і більше не бере участі в будь-якій підприємницькій діяльності в Росії або за кордоном, унаслідок чого його не можна класифікувати як "провідного підприємця" згідно із зазначеним критерієм", - ідеться в рішенні суду.

Рішення про санкції щодо Пумпянського буде анульовано, а Раді Євросоюзу наказано оплатити витрати, понесені бізнесменом. Це рішення також стосується дружини Пумпянського, Галини, виключеної з чорного списку ЄС.

Дмитро Пумпянський - що відомо

Пумпянський - власник і голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником "Газпрому". Він зазнав санкцій з боку Великої Британії, ЄС і США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Велика Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюють у 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним із "найближчих до Путіна" олігархів.

У вересні 2023 року суд ЄС відмовився зняти санкції з олігарха, заявивши, що хоча Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний у секторах економіки, які становлять значне джерело доходів для уряду РФ.

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