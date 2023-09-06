Суд врахував, що Шульгін залишив пост гендиректора Ozon Group і вийшов з Ради директорів 11 квітня 2022 року, після введення санкцій Європейського Союзу.

Суд ЄС вперше задовольнив позов від російського бізнесмена, гендиректора Ozon Group Олександра Шульгіна про виключення його імені з оновлених санкційних списків Євросоюзу, чим фактично зняв з нього санкції.

Як йдеться в рішенні Суду, ухвалюючи рішення, Суд врахував, що Шульгін залишив пост гендиректора Ozon Group і вийшов з Ради директорів 11 квітня 2022 року, після введення санкцій Європейського Союзу.

У Раді ЄС погодили, що не включатимуть ім'я Шульгіна в оновлені списки, які опублікують у вересні, враховуючи слабкість аргументів проти колишнього бізнесмена.

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Олександр Шульгін

Олександр Шульгін був включений в санкційні списки як керівник Ozon Group - провідної в Росії платформи в сфері електронної комерції, яка приносить значні доходи російському бюджету.

Російські олігархи

4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення Української держави.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до Путіна.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що заводи російського олігарха Молчанова в Київській області перейдуть у власність України.

6 вересня 2023 року стало відомо про те, що Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської. Санкції проти них залишилися в силі. Всупереч твердженням Пумпянського, Суд ЄС визнав докази, надані Радою ЄС такими, що дозволяють зробити висновок про те, що включення олігарха до списку санкцій було обґрунтованим.

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