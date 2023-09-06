Обмежувальні заходи проти Дмитра Пумпянського та його дружини залишили без змін.

На тлі масових антиросійських санкцій Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

Як зазначається в рішенні Суду ЄС, обмежувальні заходи проти Пумпянського та його дружини залишені в силі. Всупереч твердженням Пумпянського, Суд ЄС визнав докази, надані Радою ЄС такими, що дозволяють зробити висновок про те, що включення олігарха до списку санкцій було обґрунтованим.

"Хоча Дмитро Пумпянський не брав безпосередньої участі у військовому наступі на Україну, він задіяний в секторах економіки, які представляють значне джерело доходів для уряду Російської Федерації", – заявив Суд.

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"Суд також зазначає, що, всупереч твердженням Дмитра Пумпянського і його дружини, включення їх імен до списку не є невиправданим, довільним і непропорційним обмеженням їх фундаментальних прав, які включають, серед іншого, право на повагу приватного і сімейного життя, житла та комунікацій", – заявили в Суді.

Там також зазначили, що компетентний орган держави-члена може дозволити особам, внесеним до санкційного переліку, в'їзд на територію Європейського Союзу, зокрема, з невідкладних гуманітарних міркувань.

Дмитро Пумпянський

Пумпянський - власник і голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі ВАТ TMK, що є постачальником "Газпрому".

Він зазнав санкцій з боку Великої Британії, ЄС та США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Великобританія заявила, що мільярдер, статок якого оцінюється в 1,84 мільярда фунтів стерлінгів, є одним з "найближчих до Путіна" олігархів.

Санкції проти російських олігархів

3 грудня 2022 року у Британії затримали російського олігарха Фрідмана. Обшуки та арешти були проведені ще 1 грудня, потім всіх затриманих відпустили під заставу.

27 грудня 2022 року в Україні було заарештовано майно близького друга Путіна, російського олігарха Алішера Усманова. В результаті слідчо-оперативних дій було встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис.тонн української залізної руди.

31 січня 2023 року в Україні заарештували майно російського олігарха, який є одним з найбільших виробників алюмінію у світі. Загальна вартість арештованих активів перевищила 1 млрд грн.

4 лютого 2023 року вперше в історії була узгоджена передача конфіскованих російських активів на користь відновлення Української держави.

7 лютого 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула на користь України всі активи ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", що належали громадянину Росії Михайлу Шелкову.

8 лютого 2023 року Україна націоналізувала активи російського олігарха, наближеного до Путіна.

23 серпня 2023 року стало відомо про те, що заводи російського олігарха у Київській області перейдуть у власність України. Суд стягнув у дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "Аерок", кінцевим власником яких є група російського олігарха Молчанова.

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