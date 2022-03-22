Трикімнатна квартира олігарха знаходиться в мальовничому Оберланді.

Влада Швейцарії взялася за арешт майна російських олігархів, що потрапили під санкції через війну в Україні. Вже конфісковані розкішні апартаменти Петра Авена.

Про це повідомляє Reuters.

В управлінні майном Берна повідомили, що трикімнатна квартира, яка знаходиться на п'ятому поверсі розкішного комплексу на гольф-курорті в Оберланді належить довіреній особі російського президента Петру Авену. Комплекс має неймовірний вид, адже оточений сніговими вершинами.

Нагадаємо, що Швейцарія завжди дотримується нейтралітету в міжнародних питаннях, адже має великий бізнес з управління капіталом і є великим центром торгівлі російськими товарами. За оцінками банкірів, в його банках Швейцарії знаходиться до 213 мільярдів доларів капіталу з РФ.

Влада країни 28 лютого ввела санкції ЄС щодо громадян РФ, прийнятих через війну в Україні, і продовжує розширювати санкційний список. У свою чергу президент Володимир Зеленський закликав Швейцарію конфіскувати активи людей, які допомагають знищувати Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів. Під обмеження потрапив і наближений до Путіна олігарх Петро Авен.

У зв'язку з цим фінансова поліція Італії заарештувала віллу Петра Авена вартістю понад 4 мільйони євро.

Довідка УНІАН. Петро Авен - один з власників фінансового консорціуму Альфа-Груп. Йому належить 12,40% Альфа-Банку в Україні. Олігарх потрапив під санкції ЄС 28 лютого через зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна. 15 березня його внесли до списку санкцій Великобританії.

За даними Євросоюзу, саме Авен надавав допомогу Кремлю в спробах зняти санкції Заходу, які ввели через російську агресію в Україні. У 2018 році Авен разом з Михайлом Фрідманом літали до Вашингтона, щоб передати послання уряду Росії щодо американських санкцій і відповіді РФ.

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