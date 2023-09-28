Він назвав це величезним кроком.

Обіцянка президента Казахстану Казахстану Касим-Жомарт Токаєва не допомагати Росії обходити санкції, запроваджені через агресивну війну проти України, свідчить про послаблення контролю путінського режиму над регіоном.

Таку думку висловив британський економіст Тімоті Еш, молодший науковий співробітник програми "Росія і Євразія" в Chatham House в мікроблозі Twitter (X), коментуючи завління президента Казахстану під час візити до Німеччини.

"Ого, величезний крок. Це свідчить про ослаблення хватки у всіх регіонах через ідіотське вторгнення Путіна в Україну. В останні тижні він втратив Вірменію через нездатність Росії допомогти в Карабасі", - написав Еш.

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Заява Токаєва про санкції проти Росії: що відомо

Сьогодні президент Казахстану перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Під час зустрічі з канцлером Олафом Шольцем він сказав, що Берлін не повинен турбуватися про те, що вони можуть допомогти РФ обійти санкції, оскільки Казахстан "однозначно буде слідувати" санкційному режиму.

Також він сказав, що уряд не має побоювань, що у Росії можуть бути якісь територіальні домагання по відношенню до них.

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