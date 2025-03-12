Сторони "обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій".

Очільник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф і директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін провели телефонну розмову 11 березня. Вона відбулася на тлі переговорів України та США, на яких сторони погодили перемир'я.

Про розмову Наришкіна та Реткліффа повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на пресслужбу СЗР. Сторони домовились про підтримання контактів, щоб сприяти "забезпеченню міжнародної стабільності та безпеки", а також щоб знизити конфронтацію у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

Як повідомляється, Наришкін та Реткліфф "обговорювали питання взаємодії двох спецслужб за напрямами спільного інтересу та врегулювання кризових ситуацій".

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Нагадаємо, що востаннє Наришкін проводив телефонні переговори з главою ЦРУ влітку 2023 року. Тоді американське розвідувальне відомство очолював Вільям Бернс. Восени 2022 року Бернс та Наришкін особисто зустрічалися у Туреччині.

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

Також сторони обговорили можливість укладення угоди про спільну розробку критичних мінеральних ресурсів України.

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