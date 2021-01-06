Сьогодні прихильники Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, де розташований Конгрес.

Спікер Палати представників США, один з лідерів демократів Ненсі Пелосі попросила ввести війська Національної гвардії для очищення та захисту Капітолію.

Про це повідомляє Washington Post.

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Новини США - що відбувається у Вашингтоні

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, де розташований Конгрес.

Сотні демонстрантів зуміли прорватися через барикади, встановлені перед будівлею, і проникнути всередину. Поліція вже евакуювала частину будівлі Капітолію. Як відомо, сьогодні у Вашингтоні проходить багатотисячний мітинг на підтримку Трампа, а Конгрес розглядає затвердження перемоги його опонента Джо Байдена.

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Автор: УНІАН