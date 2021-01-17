ФБР вивчає виплати біткойнами в розмірі 500 тисяч доларів учасникам заворушень у Вашингтоні.

Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування іноземними урядами протестувальників, які здійснювали штурм Конгресу США 6 січня.

Читайте такожТрамп покине Вашингтон вранці в день інавгурації Байдена-ЗМІПро це йдеться в матеріалі NBC News.

Зазначається, що в рамках розслідування ФБР вивчає виплати біткойнами в розмірі 500 тисяч доларів учасникам заворушень у Вашингтоні. Ці платежі були задокументовані компанією, яка аналізувала перекази в криптовалюті.

Також повідомляється, що нещодавно була опублікована спільна оцінка загроз ФБР, Міністерства внутрішньої безпеки та інших федеральних відомств, де наголошується, що після заворушень 6 січня російські, іранські та китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити наратив для просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади в США.

Штурм Капітолію США: що було раніше

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

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Автор: Ігор Орел