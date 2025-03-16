Це посилює сумніви Брюсселя в дружній позиції Китаю.

Лідер КНР Сі Цзіньпін відхилив запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті з нагоди 50-річчя відносин Китаю та Євросоюзу. Як пише Financial Times, цей крок посилює скептицизм Брюсселя щодо щирості нещодавніх китайських обіцянок.

За словами двох джерел, Пекін повідомив чиновникам ЄС, що з головами Європейської ради та Комісії в Брюсселі на саміті зустрінеться другий за рангом лідер Китаю прем'єр Лі Цян, а не Сі.

Проведення самітів ЄС-Китай традиційно чергується між Брюсселем і Пекіном. Прем'єр-міністр зазвичай присутній на саміті в Брюсселі, а Сі приймає його в Пекіні. Однак у ЄС вважали, що на ювілейній зустрічі має бути присутнім президент Китаю, сказали співрозмовник видання.

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"Обидві сторони заявили, що переговори тривають, але початкова відмова підтвердила думку багатьох у Брюсселі про те, що Китай не стане доповнювати конкретними діями свої теплі слова про необхідність співпраці", - пише FT.

Відносини між країнами "заморожені", - сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС. "Це зміна тону, а не суті. Їхня політика не зміниться, і те ж саме вірно для нас".

Водночас спеціальний представник Пекіна в європейських справах Лу Шайє сказав, що політика Китаю щодо Європи завжди "виступала за мир, дружбу, співпрацю і взаємну вигоду".

"Китай навіть заявив, що очікує від Європи місця за столом переговорів [на мирних переговорах щодо України]", - додав один із дипломатів ЄС. "Я також чую менше розмов про торговельні тертя між ЄС і Китаєм. Вони все ще існують, але їм приділяється менше уваги".

Наразі ведуться неофіційні обговорення як дати проведення саміту ЄС-Китай цього року, так і рівня представництва, - заявив офіційний представник ЄС.

Відносини Китаю і Європи налагоджуються

Раніше Newsweek писав, що збільшення мит з боку США і конфлікт Дональда Трампа з Україною посилили сумніви в Європі щодо надійності Америки, надавши Китаю можливості для розширення свого впливу.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прагнув представити Пекін як стабільного і надійного глобального партнера на відміну від Вашингтона, заявивши, що "Китай, як і раніше, впевнений у Європі і вважає, що Європа може бути нашим надійним партнером".

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