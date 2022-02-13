Однак посольство у Києві продовжує роботу.

Сім'ї співробітників посольства у Латвії покинули Україну.

Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич у Twitter.

Він написав: "Латвійці, які є членами сімей співробітників посольства, покинули Україну. Однак посольство в Києві продовжує роботу".

Міністр також знову закликав не їхати на територію України - і по можливості якомога швидше покинути країну.

Видання rus.lsm.lv пише, що в суботу відзначалося 30 років встановлення дипломатичних відносин Латвії та України.

За повідомленням Ризької думи, щоб висловити підтримку суверенітету України та її інтеграції в Європу, 14 лютого біля будівлі столичної Ратуші буде піднято український прапор, а ввечері будівля буде підсвічена в його кольорах.

"У тиждень, який може виявитися вирішальним для України і світу в Європі, ми хочемо рішуче і недвозначно продемонструвати, за що виступає столиця Латвії і її жителі - за права держав і людей самим вирішувати свою долю, проти агресії і загроз. І це стане нашим чітким посланням - ми разом з Україною та її народом!" - підкреслив віце-мер Риги Едвард Смілтенс.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ Марія Голубєва повідомила, що Латвія готова прийняти до 10 тисяч громадян України, у разі військового вторгнення Росії.

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