Рішення про відправку має прийняти уряд країни.

Завтра, 1 лютого, Кабінет міністрів Латвії прийме рішення про відправку в Україну своїх військових інструкторів.

Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр країни Кришьяніс Кариньш, передає Delfi.

За його словами, в понеділок вранці він зустрівся з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні. Домбровскіс оголосив про амбітну фінансову допомогу Україні в розмірі 1,2 млрд євро.

Кариньш зазначив, що Латвія допомагає Україні своїми збройними силами і системами озброєння, а сьогодні коаліція погодилася направити в Україну латвійських військових інструкторів, які будуть працювати разом з військовими інструкторами з Канади.

Депутат Європарламенту Юріс Пуце додав, що програма допомоги координується Канадою. Політик підкреслив, що це не тільки важливий захід, враховуючи ситуацію з безпекою в Україні, а й підтвердження успішної співпраці Латвії з Канадою у сфері військової оборони.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2015 року проводиться операція UNIFIER - це військова тренувальна місія Збройних сил Канади (CAF), яка створена у відповідь на прохання уряду України Про підтримку силових структур України (РСУ). Операція допомагає формувати і збільшувати можливості і здібності РСУ, разом з цим працюючи в напрямку досягнення взаємосумісності з НАТО.

Читайте такожЛатвія надасть Україні зброю, але не військових - міністр оборониЯк повідомляв УНІАН, Естонія, Литва і Латвія нададуть Україні додаткову оборонну допомогу. Зокрема, мова йде про ракетні комплекси Javelin та Stinger.

Утім, в ЄС є країни, які цілеспрямовано блокують постачання зброї Україні для захисту від російської агресії. Зокрема, мова йде про Німеччину.

Так, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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