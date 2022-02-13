Країна має план на випадок, якщо до неї раптом попрямує великий потік біженців.

Латвія готова прийняти до 10 тисяч громадян України в разі військового вторгнення Росії.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Марія Голубєва, повідомляє rus.lsm.lv.

Вона підкреслила, що зараз не варто фокусуватися на кількості людей, яку Латвія могла б прийняти. Однак політик вважає, що має бути зрозуміло, де і як розмістити до 10 тисяч осіб.

"У Латвії є план на випадок, якщо в нашу країну раптом попрямує великий потік біженців. Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що в України специфічні обставини. По-перше, в неї є безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни та територіальну цілісність. Це означає, що (люди) з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Боже, відбудеться війна", - зазначила вона.

Тому, вважає міністр, Латвія повинна бути готова, якщо вторгнення відбудеться, до того, де розмістити прибулих і як забезпечити.

"Нам треба передбачити всі ці речі. Тому ми перейшли від загального плану до конкретного, розробленого на випадок, якщо потік людей прибуде саме з України. Міністерство його підготувало, і ми чекаємо від інших міністерств коментарів і пропозицій щодо його поліпшення", - сказала Голубєва.

Раніше Міністерство закордонних справ Латвії закликало всіх жителів країни, які перебувають на території України, найближчим часом її покинути через ймовірне загострення подій.

Також через загрозу російській агресії Канада та Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

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