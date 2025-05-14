Білий дім переконує, що етичні норми не порушено, адже Трамп офіційно відійшов від бізнесу, але родичі монетизують його повернення до президентства.

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента його родинний бізнес переживає справжній фінансовий бум. За останній місяць компанії, пов’язані з його ім’ям, отримали щонайменше 2 мільярди доларів доходу. Серед джерел прибутку — проєкти в нерухомості, криптовалютах і план відкриття елітного приватного клубу у Вашингтоні з членським внеском у 500 000 доларів. Крім того, Катар може подарувати президенту новий літак, пише The New York Times.

Попри те, що Трамп знову очолює державу, він залишився глибоко залученим до комерційних угод із іноземними урядами — зокрема в Сербії, ОАЕ та Омані. Білий дім стверджує, що компаніями управляють його сини, тож формально порушення етичних норм немає. Але критики застерігають: прибуток, який отримує Трамп, створює очевидну спокусу приймати політичні рішення на користь ділових партнерів, що, згідно з визначенням, і є корупцією.

Криптовалюта

$TRUMP — сімейна криптовалюта, якою опікується Дональд Трамп-молодший. Вона не має внутрішньої вартості й позиціонується як колекційний актив.

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Кожна транзакція приносить прибуток родині. На момент написання монета коштує близько $13. До того ж, було запущено кампанію з винагородами: 220 найактивніших покупців отримають запрошення на вечерю з Трампом у його гольф-клубі у Вірджинії, а 25 з них — екскурсію Білим домом.

У результаті покупці вже витратили понад $174 мільйони.

Крім того, через інвестиційну структуру ОАЕ вклали 2 мільярди доларів у криптокомпанію World Liberty Financial, яка належить сім’ї Трампа. Компанія з Дональдом-молодшим і Еріком Трампом серед керівництва отримає щорічні мільйонні прибутки від цієї угоди.

Нерухомість

Катар долучився до фінансування гігантського проєкту вартістю $5,5 млрд — елітного курорту з гольф-полем і віллами під брендом Trump. Точна частка Катару не розголошується, але родина отримає прибуток від ліцензійних і управлінських зборів.

Інша угода — інвестиція в $1 млрд з боку пов’язаної з урядом Саудівської Аравії девелоперської компанії для Trump International Hotel and Tower у Дубаї. Плануються й нові готелі, поля для гольфу та житлові комплекси в Саудівській Аравії та Омані.

Також у Сербії, на території, що раніше зазнала бомбардувань НАТО, буде збудовано готель Trump. Землю в оренду надав президент Сербії, а фінансування здійснює компанія Джареда Кушнера — зятя Трампа — за участі близькосхідних суверенних фондів.

Інші джерела доходів

Літак: Катар має намір передати Трампу Boeing 747 вартістю $400 млн як тимчасовий президентський літак.

Приватний клуб: У Джорджтауні цього літа планується відкриття закритого клубу Executive Branch. Дональд Трамп-молодший — один з ініціаторів. Членство коштує $500 000. Серед учасників — лобісти, технологічні діячі та чиновники, включно з крипто-радником Трампа Девідом Саксом.

Гольф: Саудівська ліга LIV Golf провела турнір на Trump National Doral у Флориді. Президент особисто прибув на захід у супроводі військового гелікоптера. Родина Трампа отримала гонорар, а готельний комплекс був повністю заповнений.

Готелі: Відновилася практика, коли політики та офіційні делегації зупиняються у готелях Trump. Зокрема, Республіканський національний комітет проводить заходи на його курортах, як-от Мар-а-Лаго й Doral.

Політична відповідальність

Зростаючий перелік комерційних проєктів родини Трампа, пов’язаних із закордонними урядами та великими фінансовими інвестиціями, викликає занепокоєння з огляду на прозорість та потенційний вплив на політичні рішення.

"Республіканці на Капітолійському пагорбі навряд чи кинуть йому виклик", — йдеться в огляді.

Бізнес сім'ї Трампа - що відомо

Дональд Трамп — підприємець і політик, який став відомим завдяки своїй імперії нерухомості. У 1970-х він очолив компанію свого батька Fred C. Trump і перетворив її на Trump Organization — глобальний бренд, що спеціалізується на будівництві, готелях, гольф-клубах, ліцензуванні імені та шоу-бізнесі.

Найвідоміші активи:

Trump Tower у Нью-Йорку

Готелі Trump у Чикаго, Лас-Вегасі, Вашингтоні

Гольф-клуби Trump National по всьому світу

Reality-шоу "The Apprentice", яке перетворило Трампа на телевізійну зірку

Після обрання президентом у 2016 році Трамп не продав свій бізнес, а формально передав його в управління синам, що викликало хвилю звинувачень у конфлікті інтересів.

Станом на 2025 рік його бренд знову активно розширюється, особливо в нерухомості, криптовалюті та елітному сервісі — нерідко за участю іноземних інвесторів, що підживлює критику про злиття бізнесу та політики.

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