У провінції Латакія відбулися запеклі зіткнення між силами безпеки і прихильниками поваленого президента Башара Асада.
За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, під час боїв загинуло 70 осіб. Це найжорстокіші зіткнення з моменту повалення Асада в грудні 2024 року.
За даними SOHR, серед загиблих - співробітники служб безпеки, бійці Асада, а також цивільні. "Понад 70 осіб вбито, десятки поранені й узяті в полон унаслідок кривавих зіткнень між співробітниками Міноборони, МВС і бойовиками армії поваленого режиму", - повідомляє SOHR.
За іншими даними, які розповсюдило інформагентство Step, урядові війська вбили "близько 70 колишніх бойовиків режиму", а понад 25 були захоплені в полон.
Сирійське агентство Sana повідомляло, що прихильники Асада напали на один із блокпостів біля міста Джебла на березі Середземного моря. Там розташована російська авіабаза "Хмеймім".
"Тисячі людей вирішили скласти зброю і повернутися до родин, а деякі продовжують тікати і вмирати, захищаючи вбивць і злочинців. Вибір очевидний: скласти зброю або зустріти свою неминучу долю", - заявив представник Міноборони перехідного уряду Сирії Хасана Гані.
Військова присутність Росії в Сирії
На початку грудня сирійські повстанці увійшли в Дамаск і оголосили про повалення режиму Башара Асада. Він разом із сім'єю втік до РФ.
Москва мала морську базу в Тартусі та авіабазу в Латакії. Кремль усіма силами намагається зберегти свою військову присутність у Сирії.