Це найжорстокіші зіткнення з моменту повалення режиму Асада в грудні 2024 року.

У провінції Латакія відбулися запеклі зіткнення між силами безпеки і прихильниками поваленого президента Башара Асада.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, під час боїв загинуло 70 осіб. Це найжорстокіші зіткнення з моменту повалення Асада в грудні 2024 року.

За даними SOHR, серед загиблих - співробітники служб безпеки, бійці Асада, а також цивільні. "Понад 70 осіб вбито, десятки поранені й узяті в полон унаслідок кривавих зіткнень між співробітниками Міноборони, МВС і бойовиками армії поваленого режиму", - повідомляє SOHR.

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За іншими даними, які розповсюдило інформагентство Step, урядові війська вбили "близько 70 колишніх бойовиків режиму", а понад 25 були захоплені в полон.

Сирійське агентство Sana повідомляло, що прихильники Асада напали на один із блокпостів біля міста Джебла на березі Середземного моря. Там розташована російська авіабаза "Хмеймім".