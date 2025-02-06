Міністр оборони відмовився підтвердити, чи просив новий тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа про екстрадицію Асада.

Сирія відкрита для того, щоб дозволити Росії зберегти військово-повітряну і військово-морську бази на узбережжі Середземного моря, доки будь-яка угода з Кремлем відповідатиме інтересам країни. Таку заяву зробив міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра.

Як пише The Washington Post, він наголосив на прагматичному підході свого уряду, який створює нові альянси і переглядає старі, створені за колишнього режиму.

Абу Касра сказав, що ставлення Росії до нового сирійського уряду "значно покращилося" після падіння президента Башара Асада в грудні і Дамаск зважує вимоги Москви. Це свідчить про різкі зміни настрою колишніх повстанців, які входять до складу нового сирійського уряду.

Відео дня

Відповідаючи на запитання, чи буде Росії дозволено зберегти військово-морський порт у Тартусі та авіабазу Хмеймім у Латакії, Абу Касра сказав:

"Якщо ми отримаємо від цього вигоду для Сирії, то так".

Міністр оборони відмовився прямо підтвердити, чи просив новий тимчасовий президент Сирії Ахмед аль-Шараа про екстрадицію Асада, коли зустрічався з російськими офіційними особами наприкінці минулого місяця. Але питання про притягнення Асада до відповідальності було порушено під час зустрічі, сказав він.

"Коли Башар Асад вирішив поїхати в Росію, він думав, що нам не вдасться домовитися з росіянами... Можливо, стосунки з ними буде відновлено так, щоб це насамперед відповідало інтересам Сирії, а потім їхнім інтересам", - зазначив Абу Касра.

Російська делегація, очолювана заступником міністра закордонних справ Михайлом Богдановим, не стала коментувати, чи обговорювали сторони статус Асада. Богданов зазначив:

"Ми висловили подяку за те, що наші громадяни та об'єкти не постраждали внаслідок подій останніх тижнів".

За його словами, угода про російську військову присутність "потребує додаткових переговорів".

"Поки що нічого не змінилося... Ми домовилися продовжити більш глибокі консультації", - додав Богданов.

За словами сирійських чиновників, минулого місяця Сирія розірвала контракт із російською компанією на управління комерційною частиною порту Тартус, але майбутнє російської військової присутності залишається незрозумілим.

Російські бази в Сирії

Як відомо, Москва мала морську базу в Тартусі та авіабазу в Латакії. Пізніше стало відомо, що в Дамаск на переговори про збереження військових баз прибула делегація Російської Федерації.

Також повідомлялося, що нова влада Сирії відмовилася надати Російській Федерації в довгострокову оренду військові бази на території країни.

Вас також можуть зацікавити новини: