У Вашингтоні кажуть, що готові стати "каталізатором економічного зростання України".

США хочуть взяти участь у повоєнній відбудові України, не обмежуючись лише розробкою українських родовищь цінних ресурсів. Про це в інтерв'ю Fox Business розповів міністр фінансів США Скот Бессент.

"Наразі ми є союзниками українців у питаннях цінностей. Ми підтримуємо їх у питаннях безпеки і прагнемо тіснішої співпраці в економічній сфері. Я вважаю, що це буде взаємовигідно. Коли американці матимуть частку у відновленні української економіки після завершення цього конфлікту, США також отримають вигоду", - сказав він.

За словами Бессента, США стануть "каталізатором економічного зростання України", чому мають посприяти американські капітали та інновації. Він наголосив, що сусідня з Україною Польща є одним зі світових лідерів за темпамим економічного зростання протягом 30 років.

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"То чому Україна не може повторити цей успіх? І чому американці не повинні отримати з цього користь — через рідкісні ресурси, енергетику та державні підприємства? Ми можемо [допомогти українцям] запровадити найкращі практики приватизації та модернізації", - сказав міністр фінансів США.

Він наголосив, що Україна має значні поклади стратегічних корисних копалин, але більша частина з них досі переробляються в Китаї. Тож це питання, за його словами, "потрібно вирішувати".

"Ми працюватимемо над безпечними способами переробки — або в США, або в Європі", - сказав Бессент.

Україна та США готують угоду про рессурси

Як писав УНІАН, Дональда Трампа зацікавила пропозиція, ще восени озвучена Володимиром Зеленським, щодо доступу американців до цінних українських ресурсів в обмін на військову допомогу. Цього тижня Скот Бессент приїздив до Києва і передав Зеленському проект відповідної угоди.

Україна вивчила пропозицію і вже сьогодні передала США проєкт меморандуму про економічне партнерство між країнами. Тепер американці вивчають українські пропозиції.

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