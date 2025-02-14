Американці попросили час до 17:00 пʼятниці, щоб опрацювати цей проєкт.

Україна доопрацювала і передала США проєкт меморандуму про економічне партнерство між країнами. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в українській делегації.

"Під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб із ним попрацювати", - повідомили в делегації.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скотом Бессентом у Києві. Вони обговорили ресурсний потенціал України та економічні гарантії безпеки для українців.

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Зокрема, ішлося й про підготовку документа про економічне партнерство між Україною та США.

Зеленський пообіцяв вивчити цей документ і зробити все, щоб команди обох країн могли дуже швидко домовитися.

Водночас, за словами Бессента, ця домовленість має стати важливим сигналом підтримки України з боку США.

"Я вважаю, що цей документ є важливим з погляду Президента Трампа, щоб вирішити цей конфлікт максимально швидко. Ми надаватимемо гарантії американської допомоги українському народу. Я вважаю це дуже сильним сигналом для Росії щодо наших намірів", – наголошував Бессент.

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