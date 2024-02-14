Допомога для України є дуже важливою для американської безпеки.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон закликав законодавців США схвалити пакет допомоги Україні, оскільки це – питання глобальної безпеки.

Як передає Bloomberg, виступаючи в середу в Софії разом із прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим, Кемерон сказав, що "немає нічого важливішого", ніж підтримка України перед російською агресією.

Зазначається, що Сенат США на цьому тижні, після кількох місяців затримки, затвердив допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 мільярдів доларів, але законопроєкт все ще стикається з тяжкою боротьбою всередині американської Палати представників. Пакет включає військову допомогу Україні на $60 млрд.

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"Британія представила свій пакет підтримки на наступний рік, Європейський Союз представив свій пакет на наступний рік, і я закликаю членів Конгресу в Сполучених Штатах, які розглядатимуть це сьогодні, проголосувати за їхній пакет", - сказав Кемерон.

За його словами, це – "абсолютно важливо для американської безпеки", і весь світ спостерігатиме за тим, що відбувається у Конгресі США.

Допомога США Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден піддав різкій критиці Дональда Трампа через те, що колишній лідер Штатів заохочує вторгнення Росії до країн, які не виконують своїх зобов'язань щодо НАТО. Байден заявив, що такі коментарі - "небезпечний і шокуючий" сигнал і рівносильні поклонінню перед президентом РФ Володимиром Путіним.

Байден закликав Палату представників "негайно" провести голосування щодо прийнятого Сенатом пакета додаткової допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів, який забезпечить допомогу Україні, Ізраїлю та партнерам США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Газа.

Байден додав, що ще жоден президент США не схилявся перед російським диктатором: "Це безглуздо. Це ганебно. Це небезпечно. Це не американською".

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