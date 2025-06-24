Наразі Трамп не хоче ескалації.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не хоче більшої ескалації на Близькому Сході, однак готовий посилити військове втручання, якщо це буде необхідно.

Про це в коментарі CNN сказав високопоставлений чиновник Білого дому. За його словами, американська адміністрація очікувала відповіді на удари по ядерних об'єктах Ірану, і президент не хоче більшого військового втручання в регіоні.

"Ми знали, що вони відповідатимуть. У них була подібна відповідь після Сулеймані", - зазначив посадовець, маючи на увазі іранського генерала Касема Сулеймані, якого США вбили під час авіаудару у 2020 році.

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За попередніми даними, іранські ракети не досягли запланованих цілей. Міністерство оборони Катару повідомило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили ракетну атаку, націлену на американську авіабазу.

Атака на військові бази США

Нагадаємо, 23 червня Іран здійснив ракетний удар по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі. Це стало відповіддю на авіаудари США по трьох об’єктах іранської ядерної інфраструктури.

Тегеран заздалегідь повідомив владу Катару та США про плановану атаку, що дозволило уникнути жертв і знизити масштаб удару.

Президент Дональд Трамп назвав атаку дуже слабкою та зазначив, що Іран "відпустив свій гнів", висловлюючи надію на деескалацію регіональної напруженості і закликаючи обидві сторони до миру.

Катар засудив ракетний удар, назвавши це кричущим порушенням суверенітету та повітряного простору країни, а також міжнародного права.

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