Також президент США закликав Росію звільнити ув’язненого опозиціонера Олексія Навального.

Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що Сполучені Штати більше не будуть "прогинатися" перед російською агресією.

Про це президент США заявив під час виступу перед співробітниками Держдепартаменту, передає Радіо Свобода.

"Я дав зрозуміти президенту Путіну в манері, яка дуже відрізняється від манери мого попередника, що дні, коли Сполучені Штати прогинаються перед російськими агресивними діями, - втручання в наші вибори, кібератаки та отруєння її громадян - завершилися", - сказав Байден.

Він закликав Росію звільнити ув’язненого опозиціонера Олексія Навального. 2 лютого йому скасували умовний термін і засудили до трьох з половиною років колонії загального режиму.

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"Ми не будемо сумніватися, щоб підняти ціну для Росії", - додав Байден.

У Кремлі наразі не коментували заяву американського президента.

Перші контакти Джо Байдена на посту президента США

Джо Байден у перші дні свого президенства крім кадрових питань в США, ще й "спілкувався" з лідерами інших країн і організацій.

Зокрема, у телефонній розмові з Путіним Байден пообіцяв відстоювати національні інтереси США, підняв тему хакерських атак і отруєння Навального.

Не обійшов президент США стороною й Україну, підтвердивши підтримку суверенітету нашої країни.

При спілкуванні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Байден підтвердив відданість США колективній безпеці. Байден і Столтенберг також підтвердили намір спільно працювати над глобальними викликами.

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Автор: Олександр Топчій