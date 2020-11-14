При цьому сама терористична організація не оголосила про загибель свого ватажка.

Три місяці тому був ліквідований другий за впливом ватажок «Аль-Каїди» Абдулла Ахмед Абдулла (Абу Мухаммад аль-Масрі). Терориста звинувачували у нападах на американські посольства в Африці 1998 року.

Це New York Times підтвердили в американській розвідці.

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Чоловіка застрелили на вулиці Тегерану 7 вересня – у річницю нападу на посольство. Він був убитий разом зі своєю донькою Міріам – удовою Хамзи бен Ладена – сина Усами бен Ладена.

Напад скоїли ізраїльські спецслужби за вказівкою США, розповіли виданню співрозмовники. Поки незрозуміло, яку роль, якщо вона була, грали Сполучені Штати, котрі роками відстежували аль-Масрі й інших бойовиків «Аль-Каїди» в Ірані.

При цьому сама терористична організація не оголосила про загибель свого ватажка.

Аль-Каїда: що відомо

Це міжнародна терористична суннітська джихадистська організація, заснована у 1988 році Усамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням.

Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США як «імперії зла», західному світі з його способом життя, його культурою і всіх його прибічників в ісламських країнах.

На рахунку «Аль-Каїди» — планування і здійснення цілого ряду великих терористичних актів, у тому числі терактів 11 вересня 2001 року в США. Низка подій, що почалася з нападів 11 вересня 2001 року і пов'язана з діяльністю «Аль-Каїди» і заходами щодо її придушення

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Автор: Яна Ставська