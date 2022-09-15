Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують розв’язану Росією війну проти України.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
"Серед тих, хто потрапив під санкції, Рамзан Кадиров та члени його родини", - зазначив він.
На сайті Міністерства фінансів США відзначається, що Кадиров накопичив величезне багатство завдяки своїм близьким стосункам із Володимиром Путіним.
"Лідер Чеченської Республіки в Росії та жорстокий воєначальник, про якого повідомлялося, що він пов'язаний із попередніми випадками тортур та вбивств, мобілізував чеченців на війну в Україні. Публічно називаючи себе піхотинцем Путіна, Кадиров був підвищений до звання генерал-лейтенант за свою роль у подальшому вторгненні Росії в Україну. Союзні Кадирову чеченські підрозділи діяли у Бучі, де російські війська звірювали та руйнували будинки. Кадиров вербує для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому та його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.
Під санкції потрапили:
- Медні Мусаївна Кадирова - одна з дружин Кадирова.
- Фатіма Шайхіївна Хазуева - одна з дружин Кадирова.
- Амінат Ахмадова - одна з дружин Кадирова.
- Айшат Рамзанівна Кадирова - старша з дорослих дочок Кадирова, займається культурною діяльністю в Чечні.
- Карина Рамзанівна Кадирова - одна з дорослих дочок Кадирова і керівник навчального закладу в Чечні.
- Табарик Рамзанівна Кадирова - одна з дорослих дочок Кадирова.
Як відомо, у 2020 році Сполучені Штати Америки заборонили йому, його дружині та двом донькам в'їзд у зв'язку з причетністю Кадирова до грубих порушень прав людини в Чеченській республіці.