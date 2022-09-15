Раніше йому заборонили в'їзд до Сполучених Штатів.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 22 осіб та двох організацій, які підтримують розв’язану Росією війну проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Серед тих, хто потрапив під санкції, Рамзан Кадиров та члени його родини", - зазначив він.

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На сайті Міністерства фінансів США відзначається, що Кадиров накопичив величезне багатство завдяки своїм близьким стосункам із Володимиром Путіним.

"Лідер Чеченської Республіки в Росії та жорстокий воєначальник, про якого повідомлялося, що він пов'язаний із попередніми випадками тортур та вбивств, мобілізував чеченців на війну в Україні. Публічно називаючи себе піхотинцем Путіна, Кадиров був підвищений до звання генерал-лейтенант за свою роль у подальшому вторгненні Росії в Україну. Союзні Кадирову чеченські підрозділи діяли у Бучі, де російські війська звірювали та руйнували будинки. Кадиров вербує для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому та його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Під санкції потрапили:

Медні Мусаївна Кадирова - одна з дружин Кадирова.

Фатіма Шайхіївна Хазуева - одна з дружин Кадирова.

Амінат Ахмадова - одна з дружин Кадирова.

Айшат Рамзанівна Кадирова - старша з дорослих дочок Кадирова, займається культурною діяльністю в Чечні.

Карина Рамзанівна Кадирова - одна з дорослих дочок Кадирова і керівник навчального закладу в Чечні.

Табарик Рамзанівна Кадирова - одна з дорослих дочок Кадирова.

Як відомо, у 2020 році Сполучені Штати Америки заборонили йому, його дружині та двом донькам в'їзд у зв'язку з причетністю Кадирова до грубих порушень прав людини в Чеченській республіці.

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