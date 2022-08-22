Адміністрація Байдена намагається закрити лазівки для обходу санкцій та переконує такі країни, як Китай та Індія, обмежити торгівлю з Росією.

США намагаються забезпечити ефективність санкцій проти Росії, запроваджених через її вторгнення в Україну, закриваючи лазівки й переконуючи інші країни підтримати обмеження.

Про це пише The Wall Street Journal.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що мета цього другого етапу полягає в тому, щоб перекрити ті лазівки, що дозволяють Кремлю отримувати дохід та імпортувати товари, необхідні для продовження війни.

Це означає націлювання на іноземні банки та криптовалютні платформи, які допомагають Росії отримувати доступ до міжнародних фінансів, блокування банківських рахунків і корпоративних активів російських олігархів із чорного списку та покарання іноземних компаній, спійманих на експорті товарів подвійного призначення до РФ.

Також США намагатимуться переконати такі країни, як Китай та Індія, які не приєдналися до санкцій, скоротити фінансові операції та експорт товарів до Росії.

Наприкінці лютого США та їхні союзники розпочали широкомасштабну кампанію санкцій проти Росії. Але Москва продовжує продавати величезні обсяги нафти та природного газу, на які здебільшого не розповсюджуються санкції. За рахунок цих грошей західних країн, залежних від експорту російських енергоресурсів, Кремль фактично фінансує свою військову машину та економіку. Інші дані свідчать про те, що хоча багато країн дотримуються санкцій, Росія продовжує торгівлю з іншими державами.

Усе це дозволяє Росії, попри санкційну кампанію, продовжувати війну та підтримувати свою економіку на плаву, кажуть аналітики.

Представники США зазначають, що вони і не рохраховували, що їхня стратегія економічних обмежень досягне своїх цілей миттєво, але вплив санкцій поступово посилюватиметься.

Щоб переконатися в цьому, США розкривають групи людей і компаній, які допомагають Росії обійти санкції, заявили чиновники.

Зокрема, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів і в Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі переслідує компанії, які продовжують постачати Росії фінансові послуги та товари, такі як напівпровідники та зброю, заборонені новим експортним контролем.

"Ті, хто сприяє ухиленню від санкцій США, самі будуть піддані санкціям", - заявляло раніше Міністерство фінансів США.

Кілька великих країн, таких як Китай, Індія та Іран, які мають давні торгові та безпекові зв’язки з Росією, продовжують експорт товарів, заборонених санкціями США.

Зокрема, китайські компанії постачають комп’ютерні мікросхеми та інші електронні компоненти, які, за словами офіційних осіб США, мають, наприклад, військове застосування. А компанії з Індії продовжують постачати росіянам обладнання для нафти та газу, також заборонене експортним контролем США.

Згідно з даними торгівлі, у трьох країнах, які також мають міцні дипломатичні та торговельні зв’язки з Росією — Бразилії, Ізраїлі та Узбекистані — торгівля з Росією зросла.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви.

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