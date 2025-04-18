Востаннє таку активність станція проявляла безпосередньо перед вторгненням РФ в Україну.

Після приходу Дональда Трампа до влади раптово активізувалася загадкова радіостанція "УВБ-76", яку, як вважається, використовують російські військові або спецслужби. Про це пише Bild.

"УВБ-76", також відома як "Жужжалка" - це короткохвильова радіостанція, яка безперервно мовить на частоті 4625 кГц приблизно з 1976 року. Більшу частину часу на хвилі чути тільки монотонний гул, через який станція й отримала своє друге прізвисько. Однак зрідка станція раптово починає передавати в ефір голосові сигнали - імена або послідовності цифр.

В експертному співтоваристві усталилася загальноприйнята думка, що станцію використовують російські військові, ймовірно структури Західного військового округу. Але ось яке її призначення - існує маса версій.

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Як пише Bild, станція виявляла підвищену голосову активність взимку 2022 року, коли Росія закінчувала приготування до повномасштабного нападу на Україну. Після цього "УВБ-76" повернулася в режим перманентного "дзижчання", лише зрідка перериваючи його на голосові повідомлення.

Однак нещодавно станція знову проявила незвичайну активність. За добу було передано понад два десятки закодованих повідомлень - більше, ніж будь-коли протягом 24 годин. Це був перший подібний сплеск активності з зими 2022 року. І сталося це 12 лютого, рівно в той день, коли президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном із Володимиром Путіним.

Оскільки досі немає єдиної думки про призначення "УВБ-76", лютневий сплеск активності теж викликав суперечки. Є думка, що це були приховані підказки в рамках приготувань армії РФ до весняного наступу на фронті в Україні.

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