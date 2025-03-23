Білий дім поки не погодився на обмеження поставок зброї Києву в рамках роботи над угодою про перемир'я.

США націлені досягти угоди про перемир'я між Росією та Україною менше ніж за місяць - до Великодня, 20 квітня, пише Bloomberg. Водночас, за словами джерел видання, терміни можуть бути зрушені через великий розрив між позиціями двох сторін.

Росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї в Україну, що Київ і його союзники відкинули. При цьому джерела зазначають, що Білий дім поки що не погодився на жодні обмеження в рамках роботи над угодою про перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до "конкретних і дуже швидких переговорів". Він направив у Саудівську Аравію свого міністра оборони і двох високопоставлених помічників президента і сподівається скласти список цілей, на які поширюватиметься обмежене припинення вогню, зазначає Bloomberg.

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Водночас Путін направив на переговори чиновників нижчого рівня, включно з ветераном служби безпеки, якого в Києві особливо не люблять за його роль на початку війни. За словами людини, знайомої з ходом думок Кремля, їм доручено обговорити загальні питання.

При цьому джерела зазначають, що Кремль не погодиться на зустріч між Трампом і Путіним, поки не буде досягнуто всеосяжної мирної угоди, а це малоймовірно до середини квітня.

За словами людей, знайомих із позицією США, незважаючи на масштабні вимоги Путіна на переговорах, Трамп розуміє, що для успіху будь-якої угоди вона має бути прийнятною для Києва, і тому не готовий поступатися занадто багато. За їхніми словами, США також не погодяться на проведення зустрічі доти, доки не буде досягнуто угоди про міцне припинення вогню.

"Росіяни тут грають у гру, намагаючись отримати якомога більше, розуміючи при цьому, що це, ймовірно, їхня найкраща нагода за довгий час домовитися про щось реальне, тож вони не хочуть повністю торпедувати її", - сказала Емма Ешфорд, старший науковий співробітник Стимсонівського центру у Вашингтоні.

"Найімовірніше, ми побачимо часткове припинення вогню, яке призведе до ще однієї невеликої угоди, яка призведе до чогось ще", - додала вона.

Перемир'я в Україні

Раніше Трамп запевнив, що вже дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Політик сказав журналістам, що прямо під час їхньої розмови тривають переговори "про розподіл території" між двома країнами. Він хоче припинити війну, щоб "зупинити вбивства і заощадити американські гроші".

Водночас The Times зазначав, що дві російські вимоги, які можуть легко зірвати переговорний процес, - це припинення поставок західної зброї та спроби обмежити розмір українських збройних сил. Видання зазначало, що Зеленський і європейські лідери будуть наполягати в цьому питанні, аж до готовності побачити провал припинення вогню.

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