Спецпосланці Трампа збираються до України: ЗМІ розкрили, коли їх чекають

Про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа.

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, з якими неодноразово проводив переговори президент України Володимир Зеленський, можуть відвідати Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці незалежності України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, обізнані з планами такого візиту.

Важливо, що про підготовку такого візиту після закритих переговорів Дональда Трампа й Володимира Зеленського 28 липня в Білому домі повідомляли американські медіа.

Візит може відбутися на тлі проходження в Сенаті законопроєкту про нові санкції проти Росії та Ірану, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем і який після його смерті назвали на його честь.

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Варто зазначити, що документ дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російських нафти й газу. Після Сенату законопроєкт має схвалити Палата представників, яка до початку вересня перебуватиме на літній перерві.

Зустріч Зеленського з Трампом

Напередодні видання The Economist написало, що майже відразу після приходу Трампа до влади дедалі частіше складалося враження, що відносини США з Україною безповоротно зруйновані. Останнім часом з’являються ознаки потепління відносин між країнами.

Там нагадали, що 28 липня Сенат США 86 голосами проти 12 проголосував за просування законопроекту, який передбачає введення санкцій проти Росії та дозволяє Трампу встановлювати високі мита для основних імпортерів російської нафти та газу.

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